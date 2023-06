Policlinico Umberto I | l’annuncio di Rocca | “In autunno partono i lavori di riqualificazione”

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ ilpiù grande d’Europa ma versa in condizioni di degrado. Arriva una nuova stagione per l’I, preannunciata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco. “Quando parliamo dell’I ha detto oggi il governatore laziale- parliamo di 1.200 posti letto e oltre 50 edifici. Stiamo già lavorando a testa bassa al piano” di, e “non oltre l’insieme alla rettrice ne comunicheremo gli esiti”. Un impegno importante che va ad incidere su un punto nevralgico della sanità laziale e italiana, hub principale della facoltà di medicina della Sapienza. Duecento milioni di euro già pronti “Il presidente Francescoha detto che il prossimoci sarà una riflessione seria, completa, articolata su quello ...

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di una conferenza stampa alI. "Occorre uno sforzo importante per ridare dignità all'I - ha ......è tornato a casa a circa cinque settimane da una delicata procedura neurochirurgica che ha visto il 22 maggio scorso l'infusione di una terapia genica direttamente nel cervello al...Somministrata a Roma, per la prima volta in Italia, su un bimbo di tre anni, una innovativa genica per il trattamento del deficit di Aadc grazie al lavoro di squadra delI e dell'Università la Sapienza. La storia di Simone, il bimbo affetto dalla malattia rarissima, era balzata alle cronache dopo che lo scorso marzo i suoi genitori, Sabrina e ...

Simone sta bene dopo la terapia genica, "più monello di prima" - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Il Policlinico Umberto I di Roma primo in Europa ad utilizzare questa procedura, autorizzata dal Governo. L’intervento, di 8 ore, un mese fa. Il piccolo Simone sta bene e si cominciano a vedere miglio ...Il presidente della regione Lazio Francesco Rocca tratta il delicato tema della cura delle malattie rare elogiando il Policlinico Umberto I e La Sapienza come eccellenze della regione.