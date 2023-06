PNRR | contributi ai piccoli Comuni per assumere personale e segretari comunali

Tempo medio di lettura: 2 minuti Grazie alin arrivoai Comuni fino a 5mila abitanti per l'assunzione di personale e di Segretari comunali . Un ruolo, soprattutto quest'ultimo, la cui carenza si sente con forza sul territorio ...A Frassinoro abbiamo già dal 2018 una pista da skiroll, che grazie aidele all'interesse di Imso ceramiche, stiamo trasformando nel primo impianto in appennino per il biathlon, che ...I primisono arrivati già durante la presentazione del tavolo di lavoro. Il presidente ... Sonia Sandei, vicepresidente vicario di Confindustria Genova con delega all'execution dele ...

PNRR, contributi ai piccoli Comuni per assumere personale e ... Luino Notizie

Alla cerimonia erano presenti tutti gli Ufficiali nonché una rappresentanza del personale in servizio alla sede di Fermo. La celebrazione della ricorrenza è stata sviluppata attraverso la lettura del ...Firmato il nuovo bando del Ministero dell’Agricoltura Parco Agrisolare 2023. Con un stanziamento di fondi PNRR da quasi un miliardo di euro, concede contributi a fondo perduto fino all’80% per la ...