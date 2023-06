Pmi | Maurizio Casasco | continuare a far sentire la nostra voce in Europa

(Di martedì 27 giugno 2023) “Negli ultimi anni le Pmi europee hanno superato e arginato gli effetti devastanti della crisi pandemica dimostrando ancora una volta la grande capacità di resilienza e flessibilità del nostro sistema produttivo capace in tutto il continente di garantire crescita e lavoro. Questo anche a fronte della guerra che si sta ancora svolgendo alle nostre porte, a seguito dell'invasione dell'Ucraina contro la quale abbiamo preso una forte posizione”. Lo ha detto il Presidente di European Entrepreneurs, la Confederazione europea della Piccola e Media industria (27 associazioni, più di 2,4 milioni di imprese e oltre 20 milioni di dipendenti) nonché Presidente emerito di Confapi,, nel corso dell'Assemblea annuale svoltasi oggi a Bruxelles. Il discorso del Presidente si è focalizzato su due argomenti principali: la questione energetica e i ...

