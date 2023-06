Più vie per l' accesso al bonus condizionatori | come funziona la detrazione

(Di martedì 27 giugno 2023) Salgono le temperature e aumenta l'interesse sulper l'acquisto di, una delle agevolazioni fiscali riconosciute nell'ambito degli incentivi per i lavori in casa. I climatizzatori ...

... il classico giocatore di sfondamento, da una potenza devastante, ma chedi una volta durante ... e l'usato sicuro, che costa quanto un nuovo che non c'è, sembra non lasciare tanted'uscita ...Per poter beneficiare dellagenerosa detrazione fiscale è inoltre necessario che i climatizzatori acquistati rispettino specifici requisiti tecnici e, come indicato dall'ENEA, è necessario che l'...... che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovareper ... col presidente Volodymyr Zelensky e i suoistretti collaboratori, la vicepremier Iryna ...