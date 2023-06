Pirlo torna in Italia | c’è l’accordo! I dettagli del contratto

(Di martedì 27 giugno 2023) La notte ha portato indubbiamente consiglio alla Sampdoria. La società blucerchiata, retrocessa dopo una stagione complicata dal punto di vista sportivo e finanziario, è passata di mano, da pochi giorni, da Massimo Ferrero al duo Radrizzani-Manfredi. Primo step, ripartire da un nuovo allenatore. Nella serata di ieri la rottura delle trattative con Fabio Grosso, fresco di promozione in Serie A con il Frosinone e primo nome sulla lista del dopo Stankovic. Come detto, nella notte la decisione. La scelta Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Andrea, per lui unimportante: un biennale con opzione per il terzo anno. L’ex allenatore di Juventus e Karagumruk ripartirà dalla Serie B, con una delle principali candidate al salto di categoria, con l’obiettivo dire subito in Serie A. Battuta la concorrenza di Davide ...

La Sampdoria ha fatto la sua scelta. Dopo la mancata intesa con l'ex Frosinone Fabio Grosso , la società blucerchiata ha trovato l'accordo con l'ex Juve Andrea. Il giovane tecnicocosì in Italia, dopo l'esperienza in Turchia alla guida del Karagumruk . A lui il compito di riportare i liguri nella massima serie dopo la retrocessione. Sono in ......dunque dall'allenatore bresciano chein Italia dopo l'esperienza turca al Fatik Karagümrük. Dopo la retrocessione e i problemi societari, i blucerchiati sono pronti a ripartire da Andrea, ...Andreaa sedere su una panchina italiana: tutto fatto, si attende soltanto l'ufficialità per il tecnicoAndreadi nuovo in Italia. A due anni di distanza dall'addio alla Juventus, e dopo la ...

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: l'ex Juventus torna ... Fanpage.it

Radrizzani ha scelto l'allenatore per la Samp: è fatta per Andrea Pirlo, che torna in Italia dopo l'esperienza turca. Battuta la concorrenza di un altro ex Turchia, Farioli, che ora tratta con il Nizz ...