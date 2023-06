Pirlo alla Samp è già una storia di rivincite

... firma biennale È fatta per il nuovo allenatore della Samp: sarà Andreaa sedere sulla ... Pecchia prolunga con il Parma, Andreazzoli tornaTernana. L'Ascoli ha scelto Viali. Fra le retrocesse ...Il nome di, reduce dall'esperienzaJuve, era stato soltanto ventilato. Si trattava però di un'ipotesi remota: troppo alto lo stipendio dell'epoca, e troppo incerto il futuro della Samp. ...Dopo l'avventura in Turchia, Andreatornerà ad allenare in Italia. Non in Serie A: l'ex tecnico della Juventus , reduce dal ... che in panchina ha appena guidato il Frosinoneterza promozione ...

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: l'ex Juventus torna ... Sport Fanpage

Arriva alla guida dei blucerchiati dopo il rifiuto di Fabio Grosso. Tecnico e club devono ripristinare il credito smarrito: potrebbe essere l'alchimia perfetta ...Samp: Pirlo è il nuovo allenatore. L’annuncio di Pirlo è stata una sorpresa per tutti, visto che in questi giorni la Samp stava valutando i nomi di Grosso, Farioli e Marco Baroni. Finita la telenovela ...