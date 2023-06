Pino Insegno torna col Mercante in Fiera su Rai2

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 giugno 2023)(foto US Rai) Partiamo da una certezza:. Il conduttore e doppiatore romano sarà tra i protagonisti del nuovo corso Rai, che lo vedrà rientrare dalla porta principale. Vi confermiamo che in autunno sarà al timone delinchesu. Qualche giorno fa TvBlog ha parlato dell’idea da parte della Rai di “riesumare” il gioco che fu di Mediaset per accendere Rai 2 nella fascia oraria che fa da traino al tg delle 20.30. Con l’approvazione dei palinsesti, avvenuta ieri, ogni dubbio è stato sciolto: in autunno il secondo canale produrrà una nuova edizione delin, game ispirato all’omonimo gioco di carte, che– con la partecipazione di ...