Piazza San Carlo Torino | confermata condanna Appendino a 18 mesi in Appello

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – La Corte d’Assise d’diha confermato per l’ex sindaca del capoluogo piemontese, Chiara, ladi primo grado a 18nell’ambito del processo per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 durante la finale di Champion League tra Juventus e Real Madrid. Confermate le condanne a 18anche per l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e per l’ex presidente di Turismo, Maurizio Montagnese. Assolto l’allora questore Angelo Sanna per non aver commesso il fatto. Tutti in primo grado erano stati giudicati con rito abbreviato. In occasione della finale di Champion League tra Juventus e Real Madrid nellaera stato posizionato un maxi schermo per consentire ai cittadini di seguire la partita all’aperto ...

"Oltre a togliere un servizio essenziale storico , si vanno a escludere i più deboli e fragili: una persona anziana o disabile daSanta Maria del Suffragio aBabila, che non riesce a ......dei borseggiatori hanno approfittato della situazione per derubare alcuni spettatori e hanno poi spruzzato dello spray urticante per farsi largo tra la folla e allontanarsi in fretta dalla. Un ...La Corte d'assise d'appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado a 1 anno e 6 mesi di carcere per Chiara Appendino per i fatti avvenuti inCarlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione pubblica della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Un falso allarme bomba generò quella sera il panico tra le migliaia di ...

Piazza San Carlo, confermata la condanna di Appendino Agenzia ANSA

Grandi eventi in piazza Grande, la cena per i primi sei anni nell’Unesco, il teatro, la Festa del Redentore, la Sagra dai Borgs, la notte di San Lorenzo sul bastione, lo sport, presentazioni di libri ...La parlamentare grillina, all'epoca primo cittadino di Torino ha già annunciato la propria intenzione di ricorrere in Cassazione ...