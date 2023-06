Piazza San Carlo | per l' ex sindaca Appendino confermata la condanna a 1 anno e 6 mesi

(Di martedì 27 giugno 2023) su Tg. La7.it -in appello per l'exdi Torino Chiaraper il disastro diSanè statata a 1e 6per ...

La corte di Assise di Appello ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi di carcere richiesta nei confronti dell'ex sindaco di Torino Chiara Appendino per i fatti avvenuti inCarlo. Il processo è stato intentato a causa di presunte carenze nella gestione dell'evento organizzato la sera del 3 giugno del 2017, quando nel piazzale fu approntato un maxischermo per ..."Oltre a togliere un servizio essenziale storico , si vanno a escludere i più deboli e fragili: una persona anziana o disabile daSanta Maria del Suffragio aBabila, che non riesce a ...Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe:Babila, Montenapoleone, Missori,...30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in

Confermata in appello la condanna di Chiara Appendino per incidenti di piazza San Carlo Il Fatto Quotidiano

Grandi eventi in piazza Grande, la cena per i primi sei anni nell’Unesco, il teatro, la Festa del Redentore, la Sagra dai Borgs, la notte di San Lorenzo sul bastione, lo sport, presentazioni di libri ...La parlamentare grillina, all'epoca primo cittadino di Torino ha già annunciato la propria intenzione di ricorrere in Cassazione ...