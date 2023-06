Piazza San Carlo | confermata la condanna a 18 mesi per Chiara Appendino L’ex sindaca | «Rispetto la sentenza | ma farò ricorso»

(Di martedì 27 giugno 2023) La Corte d’assise d’appello di Torino ha confermato ladi primo grado a 1 anno e 6di carcere perper i fatti avvenuti inSanil 3 giugno 2017 durante la proiezione pubblica della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Un falso allarme bomba generò quella sera il panico tra le migliaia di tifosi bianconeri radunati davanti al maxischermo, e il tentativo di fuga dallagremita, con molte bottiglie di vetro sul selciato, causò il ferimento di oltre 1.600 persone. Due di queste, Erika Pioletti e Marisa Amato, morirono in seguito alle lesioni riportate. Quattro giovani di origine straniera furono poi individuati nel corso delle indagini come responsabili dell’ondata di panico omicida, generata spruzzando ...

...dei borseggiatori hanno approfittato della situazione per derubare alcuni spettatori e hanno poi spruzzato dello spray urticante per farsi largo tra la folla e allontanarsi in fretta dalla. Un ...La corte di Assise di Appello ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi di carcere richiesta nei confronti dell'ex sindaco di Torino Chiara Appendino per i fatti avvenuti inCarlo. Il processo è stato intentato a causa di presunte carenze nella gestione dell'evento organizzato la sera del 3 giugno del 2017, quando nel piazzale fu approntato un maxischermo per ..."Oltre a togliere un servizio essenziale storico , si vanno a escludere i più deboli e fragili: una persona anziana o disabile daSanta Maria del Suffragio aBabila, che non riesce a ...

Piazza San Carlo a Torino, confermata la condanna di Chiara Appendino TGCOM

Grandi eventi in piazza Grande, la cena per i primi sei anni nell’Unesco, il teatro, la Festa del Redentore, la Sagra dai Borgs, la notte di San Lorenzo sul bastione, lo sport, presentazioni di libri ...La parlamentare grillina, all'epoca primo cittadino di Torino ha già annunciato la propria intenzione di ricorrere in Cassazione ...