Piazza Cardinal Pacca | partiti e associazioni contro il blocco degli scavi

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna vera e propria operazione di carattere culturale è stata avviata oggi.è da stasera il nuovo baricentro cittadino, delle politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’area diventa il baluardo di civiltà e di riscossa. L’opposizione consiliare, iPd e Movimento 5 Stelle, ma ora anche il mondo dell’smo e della cultura, sia pur ancora timidamente, comincia a prendere posizione e a sentirsi in prima linea a difesa dell’identità storica di una città ultramillenaria. “Bene così, ma il cammino è lungo in un contesto non facile”, dicono gli stessi promotori della manifestazione di questo pomeriggio a tutela dell’area di scavo archeologico e di riscoperto del sottosuolo. “Noi oggi abbiamo la responsabilità di indire una ...

"Camminiamo sulla Storia più preziosa...... La Nostra". E' questo il messaggio che è stato lanciato daPacca a Benevento in occasione della manifestazione organizzata dalle opposizioni a Palazzo Mosti, che ha coinvolto anche componenti della società di civile per non far calare il ...... 'un lavoro iniziato prima del Covid', ma si accollerebbe l'intervento di restauro della... Alla presentazione anche ilGualtiero Bassetti , già presidente delle Conferenza episcopale ...Benevento . 'In merito ai lavori in corso nella Citta' di Benevento aPacca , finanziati coi fondi PICS e intesi alla realizzazione di un'area attrezzata per info point e accoglienza turistica , è stato chiaro fin da subito che intervenire in questa area ...

RUBANO (FI): “INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU LAVORI ... TV Sette Benevento

“Camminiamo sulla Storia più preziosa……La Nostra”. E’ questo il messaggio che è stato lanciato da piazza Cardinal Pacca a Benevento in occasione della manifestazione organizzata dalle opposizioni a Pa ...L'industriale del cashmere presenta un progetto esecutivo per il recupero dell'antico borgo, distrutto dal sisma del 2016, donandolo alla cittadina di Norcia e candidandosi a restaurarne la piazza pri ...