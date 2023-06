(Di martedì 27 giugno 2023) C'è anche il divieto per idi indossare la88 tra le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con ...

Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo. L'88 è usato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto Heil Hitler (l'h è l'ottava lettera dell'alfabeto). Nel codice etico delle ...... o se continuerà un valzer di sentenze in cui nessun sindaco capirà cosa sia possibile o...la decisione come una sua vittoria personale contro il ministro dell'Interno Matteo, cui ...... c'è quella del dicembre 2022 con cui la Cassazione hache sull'atto sia indicato il ... La procura mostra solerzia maggiore rispetto a. Il ministro è intervenuto sulle trascrizioni da ...

Piantedosi: "Vietato il numero 88 sulla maglia dei calciatori" - Cronaca Agenzia ANSA

Il ministro dell'Interno: 'Vietati tutti i simboli che possano richiamare al nazismo' ROMA (ITALPRESS) - Un accordo dal 'grande valore simbolico ...C'è anche il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 tra le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con ...