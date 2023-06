Piano Ruanda | mantenere i migranti nel Regno Unito costa meno che ricollocarli

Ilcosta troppo La misura avrebbe dunque più criticità che benefici: lo ha sostenuto Caroline Nokes , deputata conservatrice e presidente della Commissione per le Pari opportunità della ...Monta una nuova polemica sul controversovoluto dal governo britannico, all'interno della sua draconiana stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo, e ...... l'Ue sembra essersi distratta e aver fatto passare in secondoaltri problemi, altre condotte ... Malta si ferma a cinquantuno, lo stesso punteggio die Arabia Saudita (l'Italia, tanto per ...

Migranti: in Gb nuove polemiche per piano Ruanda, 'costa troppo' Agenzia ANSA

E' la settimana decisiva per il piano Ruanda che continua a sollevare aspre polemiche nel Regno Unito. Il provvedimento, con cui il governo mira a una stretta sull'immigrazione irregolare, dovrebbe es ...Monta una nuova polemica sul controverso piano Ruanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua draconiana stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento di quote di richiedenti ...