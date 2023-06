Pgt | l’assessore Valesini | “Stop al consumo di suolo | solo aree da riqualificare”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 giugno 2023) Bergamo. Una riduzione della superficie urbanizzabile da 152 ettari a 66 ettari con una diminuzione pari a 863.644 metri quadri. La contrazione delledestinate alla urbanizzazione dei suoli deriva infatti dall’eliminazione di alcune scelte presenti nel piano previgente e dall’individuazione di nuovedestinate alla funzione agricola per la salvaguardia dell’attività del settore primario e l’attuazione della cintura verde: questo il significato del concept contenuto all’interno del nuovo Pgt, ora al vaglio delle osservazioni, che mira a salvaguardare lerimasti verdi, esistenti, per incentivare, piuttosto, la riqualificazione di quelle ora in disuso. Una serie di contrazioni previste e che vanno a ridisegnare le linee che erano previste nelle epoche Bruni e Tentorio: una rivisitazione in chiave moderna che tutela il bene ...