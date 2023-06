Pessime notizie per chi ha investito in Russia

(Di martedì 27 giugno 2023) Sotto osservazione speciale gli investimenti effettuati in: Deutsche Bank ha comunicato ai propri clienti di non poter garantire il pieno accesso alle azioni russe. La più famosa banca tedesca ha dichiarato di avere rilevato la mancanza di azioni sottostanti le ricevute di deposito. Gli ammanchi riguardano i titoli emessi prima dell’invasione in Ucraina. Deutsche Bank: azioni russe scomparse Si tratta di azioni che erano detenute inda un altro istituto bancario. Il timore è che la situazione affrontata da Deutsche Bank possa essere l’antipasto di ciò che attende gliri di tutto il mondo che hanno operato con titoli russi. La banca tedesca ha dato notizia della situazione con una nota datata 9 giugno. Nota visionata da Reuters. Secondo Deutsche Bank, la situazione andrebbe attribuita alla scelta del Cremlino di ...

Sotto osservazione speciale gli investimenti effettuati in Russia : Deutsche Bank ha comunicato ai propri clienti di non poter garantire il pieno accesso alle azioni russe. La più famosa banca tedesca ...per Mirko , uno dei sette fidanzati che con le rispettive compagne sono protagonisti della nuova edizione di Temptation Island , il reality piccantello di Canale 5 condotto da Filippo ...In compenso avevamo le miecanzoni. Quando poi è arrivato Andy, che aveva suonato con Kevin ... Altresu: Stewart Copeland The Police

Batman: Arkham Trilogy - pessime notizie per i possessori di Switch NerdPool

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...Sotto osservazione speciale gli investimenti effettuati in Russia: Deutsche Bank ha comunicato ai propri clienti di non poter garantire il pieno accesso alle azioni russe. La più famosa banca ...