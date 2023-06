Perché papà è in carcere?

Leggi su internazionale

(Di martedì 27 giugno 2023) In Italia centomila bambini e ragazzi hanno uno o entrambi i genitori detenuti. Spesso gli adulti mentono per proteggerli, sbagliando. Una giornata con padri e figli a Bollate per capire come affrontare un tema enorme, che non riguarda solo chi è in cella. Leggi