Perché Paola Belloni era in tribunale da Saviano | Dago sgancia la bomba su lady Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Una giornata inper, la compagna di Elly, la segretaria del Pd. Di fatto, per lala prima uscita pubblica da che è stata resa nota la sua relazione con la piddina, uno scoop che laaccolse con ben poco entusiasmo. Ma tant'è, si diceva: una giornata inal processo a Roberto, la causa è quella mossa da Giorgia Meloni per diffamazione dopo essere stata definita una "bast***" in diretta tv per la gestione dell'emergenza-migranti (insulto rivolto da mister Gomorra anche a Matteo Salvini, il quale però ha scelto di non querelare). In aula, ascoltato anche Corrado Formigli: era proprio a PiazzaPulita, il programma che conduce su La7, chesi scagliò contro premier e ...