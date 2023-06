Perché le Big Tech hanno scelto l’Irlanda come propria sede di rappresentanza legale in Europa?

(Di martedì 27 giugno 2023) L’emendamento con cui il governo irlandese ha cercato di imporre il principio di riservatezza a tutte le questioni che riguardano la privacy e i provvedimenti presi dal DPC di Dublino anche contro le Bigha messo in evidenza una questione che è sempre stata di pubblico dominio, ma che non ha mai mancato di riservare più di una perplessità.ladelle aziende di Bigsi trova in Irlanda. Le motivazioni,potrebbe essere semplice intuire, rispondono a criteri di natura fiscale. LEGGI ANCHE > La “manina” irlandese: l’emendamento sul Garante Privacy in una legge sui tribunali Bigin Irlanda, le motivazioni di questa scelta geopolitica La scelta di Big– Google, Meta, Apple, tra le altre – di ...

...del centravanti belga e d a Londra hanno già chiarito a più riprese che chi vorrà puntare su... no all'Arabia Saudita o ad altre destinazioni esotiche,il giocatore vuole rimanere in Europa ...... ma la parte vincente, storicamente, è sempre stata quella che ha scelto l'innovazione tecnologica e così sarà anche in questa circostanza, ancheleoil stanno tutte investendo nelle ......ancor maggiore di imprese e di associazioni non profit che decidano di raccontare come eè ... Hackathon for Impact è stato realizzato con la collaborazione diBloom e il supporto di CiAl, ...