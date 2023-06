Perché il Festival di Glastonbury è diventato più glam di Coachella?

(Di martedì 27 giugno 2023) Stessi pezzi e stessi marchi iconici, da sempre: i cosiddetti «Glasto look» vincono tutto,sono autentici esono specchio dell'identità del. Fregandosene di essere o non essere anche Instagram-friendly (come quelli del

Harrison Ford sarà il Generale Thaddeus Ross sia in Captain America 4 e poi in Thunderbolts, ... Gli sguardi innamorati di Harrison Ford e sua moglie Calista Flockhart al Taormina Film(...... e di Monique Veaute , direttrice artisticadei Due Mondi; di Francesco Campanella , ... Confcommercio è la principale associazione d'impresa di questo comprensorioi nostri soci, quelli ..."Questa è troppo difficilela canti io in italiano" ha spiegato Martin prima di duettare con ... A luglio, in piena estate, al Lucca Summertornano i Blur di Damon Albarn, ...