Perché hanno vietato il numero 88 in Italia? I motivi della decisione e i calciatori interessati

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) Toma Basic e Mario Pasalic sono stati gli ultimi due giocatori di Serie A ad indossare la maglia88. I due croati, chedisputato l’ultima stagione con le maglie rispettivamente di Lazio e Atalanta, non potranno scegliere lo stessoper il prossimo campionato. Il divieto di indossare l’88, infatti, arriva direttamente dal Ministero dell’Interno ed è una scelta volta a combattere l’uso di simboli che possano richiamare il nazismo. Il88, infatti, viene utilizzato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto “Heil Hitler” dato che l’h è l’ottava lettera dell’alfabeto. A riprova di questo, anche la magliaLazio indossata sugli spalti durante l’ultimo derby contro la Roma contrassegnata dal88 e la scritta “Hitlerson”. Il primo caso a far discutere ...