“Per le élite di Mosca Prigozhin è un arrivista pericoloso Putin? Cercheranno di convincerlo a non ricandidarsi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono rimasti ufficialmente silenti dopo la tentata rivolta di, che il 24 giugno ha tenuto la Russia e non solo col fiato sospeso, mentre aleggiava il rischio di una guerra civile. Quello che però le elite die gli oligarchi pensano del capo della Wagner è che sia un radicale estremista e che certamente, a differenza di alcune ipotesi circolate sui media dopo il tentato golpe, non ci sono loro dietro la sua marcia sulla capitale russa, che è stata una sua iniziativa. Ma allo stesso tempo gli oligarchi, constatata la debolezza didopo la sua azione,dia scegliere un successore, in modo che loro stessi e il Paese vengano sollevati dalle sanzioni e da una guerra di cui non si profila nessuna fine all’orizzonte. Abbas Gallyamov, politologo e stratega politico ...