Per il ministro Urso la crescita degli occupati nel primo trimestre dipende dall’abolizione del rdc che deve ancora scattare

(Di martedì 27 giugno 2023) Ricco parterre di ministri al decimo congresso della Confsal, sindacato autonomo che firma contratti collettivi con gabbie salariali e retribuzioni minime ben più basse rispetto a quelle dei ccnl principali. Tra gli altri c’era anche il titolare delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, che ha elencato quelli che ritiene risultati del governo Meloni: “Le delegazioni internazionali si affollano a Palazzo Chigi, la Borsa di Milano è andata meglio di tutte le altre europee, lo spread si è ridotto, siamo cresciuti più di Usa, Giappone, Gran Bretagna, Francia e Germania, che purtroppo è in recessione”. E come mai? “Siamo cresciuti di più e meglio perché avendo abolito il reddito di cittadinanza nella prima parte di quest’anno sono stati creati mezzo milione di posti di lavoro a tempo indeterminato. Mezzo milione in tre mesi, perlopiù giovani e donne. E 40mila Neet ...