Pentathlon | Giochi Europei Cracovia 2023 | Sotero è in finale e stacca il pass per Parigi 2024

(Di martedì 27 giugno 2023) Un’altra grande notizie arriva daidi, con l’azzurra Aliceche, grazie allaraggiunta nel, riesce a scattare ilper iOlimpici di. L’atleta italiana ha chiuso al terzo posto con 1121 punti, alle spalle della connazionale Elena Micheli, vincitrice della semiA con 1127 punti: entrambe si andranno a giocare una medaglia nelladi sabato 1 luglio; out, invece, Alessandra Frezza. Laripartirà dai punteggi acquisiti nel ranking round di scherma disputato ieri, in vista delle semifinali, e per questo motivo Aliceripartirà in testa con ...

...moderno, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'arco, break dance, pugilato, taekwondo e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei ...Continua la corsa azzurra nelmoderno aiEuropei 2023, in corso a Cracovia, in Polonia. Nella giornata di domenica hanno centrato le semifinali nel femminile Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Elena Micheli (...... ma spazio anche a tuffi, pugilato, taekwondo, tiro a segno, tiro con l'arco, tiro a volo,moderno e non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei...

Pentathlon, Giochi Europei 2023: Alice Sotero vola a Parigi 2024, anche Elena Micheli in finale OA Sport

Alice Sotero conquista il pass nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: è questo l'esito più importante in casa Italia delle semifinali femminili del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di ...Alice Sotero chiude in testa il Ranking Round di scherma valido per la prova individuale femminile del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia: l'azzurra chiude a quota 240 punti grazie ...