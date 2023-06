Pentathlon | Giochi Europei 2023 | Giorgio Malan è il migliore degli azzurri nel ranking round di scherma

(Di martedì 27 giugno 2023)è il miglior azzurro neldivalido per la prova individuale maschile delmoderno aidi Cracovia: l’azzurro si classifica 12° a quota 220 punti. Appena più indietro Matteo Cicinelli, 15° a quota 215, e Roberto Micheli, 20° con 205.mette a segno 19 stoccate e ne subisce 16, mentre Matteo Cicinelli chiude con 18 assalti vinti e 17 persi, infine Roberto Micheli termina con 16 confronti vinti e 19 persi. Questi punteggi saranno validi sia per la classifica delle semifinali di domani che per quella dell’eventuale finale di sabato 1° luglio. Davanti a tutti il transalpino Valentin Prades ed il tedesco Patrick Dogue a quota 250 ...

Un'altra grande notizie arriva daiEuropei di Cracovia 2023 , con l'azzurra Alice Sotero che, grazie alla finale raggiunta nel, riesce a scattare il pass per iOlimpici di Parigi 2024 . L'atleta italiana ha chiuso al terzo posto con 1121 punti, alle spalle della connazionale Elena Micheli , vincitrice della ......moderno, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'arco, break dance, pugilato, taekwondo e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei ...Continua la corsa azzurra nelmoderno aiEuropei 2023, in corso a Cracovia, in Polonia. Nella giornata di domenica hanno centrato le semifinali nel femminile Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Elena Micheli (...

Giorgio Malan è il miglior azzurro nel Ranking Round di scherma valido per la prova individuale maschile del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia: l'azzurro si classifica 12° a quota ...Pass per Parigi2024: la trentaduenne di Asti per la terza volta ai Giochi.CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - E' arrivata la seconda carta olimpica ...