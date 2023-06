Pensioni | ultime in esclusiva da Proietti Uil su Quota 103 | opzione donna e giovani

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 27 giugno 2023) Ieri si é tenuto il tavolto di confronto tra Governo e sindacati, come vi avevamo anticipato siamo riusciti ad interfacciarci oltreché con Domenico Cosentino (Confsal) anche con Domenico, segretario confederale della Uil. Abbiamo chiesto prime impressioni post incontro e quali risposte, visto che questo speravano di ottenere i sindacati ieri, si sono ottenute dal Governo Meloni. Purtroppo il quadro non é affatto confortante né relativamente alla103 né sul ripristino dei vecchi requisiti. Vi lasciamo alle sue considerazioni e lo ringraziamo come sempre per la disponibilità al confronto., governo e sindacati: esito, ne aprliamo con Domenico(UIL)pertutti: Domenico, come giudica ...