Pensioni | sindacati contro il Governo | cosa succede ora

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 giugno 2023) Non decolla il tavolo sulletra. Particolarmente critico Maurizio Landini che a margine del “round” di ieri ha parlato di “intotalmente inutile”. “Hanno ridetto le cose di gennaio e sulle risorse per fare una trattativa vera non ci hanno risposto. Ilnon ha la volontà vera di aprire la trattativa e il ministro non ha alcun mandato”, ha affondato il segretario della CGIL.ilSulla stessa linea anche la Uil. “Risultati concreti oggi non ci sono, su nessun tema. Neppure su Opzione donna e per queste donne rimaste sotto il sole, che non sono state nemmeno nominate: se questo è il modo con il quale la presidente del Consiglio e la ministra rispondono alle donne ...