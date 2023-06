Pensioni | arriva cronoprogramma | 4 tavoli da luglio a settembre

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 27 giugno 2023) Il ministero del Lavoro ha fissato quattro incontri tematici, da, per discutere di. Lo riferiscono fonti sindacali. Si comincia l'11sul tema della pensione di garanzia per i giovani. Il 18si parlerà di flessibilità in uscita ed esodi.Dopo la pausa estiva il confronto con le parti sociali riprenderà il 5sulle mansioni lavorative gravose e la tutela previdenziale per le donne. Il 18l'ultimo tavolo sulla previdenza complementare. In ragione delle specifiche difficoltà della condizione dei pensionati, la Cisl ha sollecitato il ministro Marina Calderone a voler programmare un adeguato spazio di confronto sui temi contenuti nel documento unitario delle categorie dei pensionati delle tre confederazioni.