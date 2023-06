(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Proseguiranno aper poi riprendere a settembre i tavoli di confronto tra il Ministro del Lavoro Marina Calderone, i datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il cronoprogramma, a quanto si apprende, prevede che si parta dalla pensione di garanzia per iche si svolgerà l'11prossimo. La settimana successiva, il 18, sarà la volta invece del tavolo più 'caldo', quello che si occuperà della flessibilità in uscita e degli esodi.che riprenderanno a settembre: sul tavolo del round programmato per il 5 settembre le ‘mansioni lavorative gravose e la tutela previdenziale delle donne' mentre per il 18 settembre il confronto verterà sulla ‘previdenza integrativa'.

Intanto, però, la buona notizia per chi in pensione ci è giàdall'Inps che ha confermato per luglio l'aumento (compresi gli arretrati) delleminime come previsto dalla legge di ...Tuttavia, l'Inps ha confermato che a luglio ci saranno aumenti delleminime in base all'ultima manovra. Questo include un aumento del 1,5% per il 2023, un aumento del 6,4% per i pensionati ...ORA A MONTECITORIOalla Camera la discussione sul decreto lavoro dopo l'approvazione al ... APPUNTAMENTI ESTIVI Popolo di anziani Oggi riparte il tavolo sullecon i sindacati . A ...

**Pensioni: arriva calendario incontri, si inizia 11 luglio con giovani **

Dal primo luglio oltre un milione di pensionati che percepiscono il trattamento minimo vedranno aumentare l’importo dell’assegno, ma la ...Il sottosegretario Durigon ha spiegato che se per il prossimo anno è prevista una proroga di Quota 103, l’impegno del governo è quello di ...