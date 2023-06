Pensione di reversibilità | come cambiano gli importi

La quattordicesima non spetta invece con: pensioni di invalidità civile;o assegno sociale;... Il calcolo dell'importo della quattordicesima per le pensioni diva fatto sul numero ...A luglio aumentano poi le pensioni di, vecchiaia e invalidità per chi ha diritto a ricevere la quattordicesima die, come previsto dalle norme in vigore, la quattordicesima di ...... sarà effettuato un ricalcolo con una maggiorazione del 7% per ogni mese dispettante. L'... Spetta anche ai titolari di pensioni dia determinate condizioni come il reddito e il ...

Pensione di reversibilità al coniuge: come calcolarla The Wam