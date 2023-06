Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato il poliziotto Oscar Vesevo a sei anni e due mesi di carcere per il furto della pen - drive di Michele, avvenuta durante le fasi di cattura del capo del clan dei Casalesi, il 7 dicembre 2011, nella villa di Casapesenna (Caserta) demolita qualche mese fa. Vesevo era imputato per peculato in ...Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato il poliziotto Oscar Vesevo a sei anni e due mesi di carcere per il furto della pen - drive di Michele, avvenuta durante le fasi di cattura del capo del clan dei Casalesi, il 7 dicembre 2011, nella villa di Casapesenna (Caserta) demolita qualche mese fa. Vesevo era imputato per peculato in ...

Pendrive Zagaria rubata, poliziotto condannato a 6 anni - Cronaca Agenzia ANSA

Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato il poliziotto Oscar Vesevo a sei anni e due mesi di carcere per il furto della pen-drive di Michele Zagaria, avvenuta durante le fasi di cattura del capo del ...