PEC | dal 2024 diventa REM per comunicare con tutta l’Europa | cosa cambia

(Di martedì 27 giugno 2023) Le informazioni relative al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio e al numero totale giornaliero di messaggi PEC in ingresso e in uscita dalle caselle gestite, fornite con frequenza bimestrale ad AgiID dai gestori, permettono di effettuare un’analisi sull’andamento del servizio PEC. L’ultimo dato disponibile, ovvero quello del III bimestre 2022, vede 14.414.551 caselle PEC attive e un numero di messaggi pari a 492.932.292. Siamo di fronte a un dato che dimostra un costante e crescente aumento di caselle PEC nel corso degli anni e che fa sì che la PEC siata uno strumento il cui utilizzo ha ampiamente superato l’obbligo normativo previsto per alcune categorie di soggetti. Quando nasce la PEC La legge istitutiva della PEC è la n. 16 del 2003. Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, disciplinava le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata ...