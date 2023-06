Pd contro il Tg1 | ' Tele Meloni | sulla droga solo servizi per sostenere la premier | zero alle tesi opposte'

Le mani della destra sull'informazione "Nuova puntata di Tele Meloni questa volta aldel 20 del 26 Giugno. Ben tre servizi in successione, per un totale di 5 e 30" hanno illustrato e sostenuto il punto di vista del Governo sul contrasto alla diffusione delle droghe. Si tratta dell'...... forse con una durata inferiore, con la conduzione dell'ex direttrice delMonica Maggioni. ... Recentemente Annunziata era tornata sul tema, rincarando la doseil Governo Meloni e le manovre ...Guida tv di lunedì 26 giugno: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 -20:...50 - TGCOM24 BREAKING NEWS Canale 20 Mediaset 18:27 - FLASH VII - IL POPOLOKILLER FROST 19:...

Giornata mondiale contro le droghe, Meloni: "È finita la stagione del lassismo" RaiNews

Qual è il vero obiettivo di Yevgeny Prigozhin Cosa ha ottenuto portando la guerra alle porte di Mosca Chi è davvero ...Aggiornamenti in diretta, collegamenti con gli inviati e i corrispondenti, esperti in studio. La Rai è in onda con una programmazione speciale sulle tre reti che si alternano in staffetta a partire da ...