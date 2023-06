Parte la Davos estiva La Cina contro il de-risking e con i sauditi

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Continua la liaison tra Pechino e Riad, con la sfera economico-commerciale protagonista. L’Arabia Saudita ha scelto di inviare una delle più folte (in termini di quantità, ma anche di qualità) delegazioni ufficiali alla “” che si svolge questa settimana in. È uno dei vari passaggi da appuntare in agenda per chi segue le evoluzioni di questo rapporto tra la Repubblica popolare cinese e il Medio Oriente. Rapporto che in questa fase sembra stringersi sempre di più, col risultato che la questione ha preso un posto di rilievo nella competizione tra potenze Usa-(macro tema che permea gli affari internazionali). Il meeting dei Nuovo Campioni (dello sviluppo) È in questo contesto che si muove lacipazione di una delegazione di 24 persone, tra cui sei ministri e viceministri, al primo ...