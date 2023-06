Parma | l’estero chiama Benedyczak | interesse da Premier e Bundesliga

(Di martedì 27 giugno 2023) Due club esteri in pressing per l'attaccante, ma ilnon ha intenzione di vendere a meno di... offerta folle

...con cui effettua numerosi concerti in Italia ed all'. Ha ... Ha collaborato con solisti come. G. Uriol, M. Fornaciari, A ... Enzo Iacchetti, Giampaolo Bandini, Corrado Giuffredi, Trio di, ......'Agenzia per la promozione all''... fino a due appuntamenti di richiamo internazionale come Cibus a(7 - 10 maggio ...... dei servizi di vigilanza - security e del gaming attraverso'... interessando le province di, Milano e Verona ove erano ... allo stato delle conoscenze, cointeressenze, sul fronte, con un ...