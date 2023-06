Panico al concerto di Pink | una fan lancia sul palco le ceneri della madre defunta | il video

(Di martedì 27 giugno 2023) Stranezze durante ildi. “Vi prego, smettete di essere strani durante ai concerti”, questo e altro tra i commenti di unin cui viene documentato il momento in cui una fansuluna busta con le. La popstar non è certo rimasta indifferente, al punto di rischiare di interrompere l’esibizione. LealdiCome riporta NME, l’episodio ha avuto luogo durante lo showvoce di Get The Party Started al BST Hyde Park di Londra. La popstar stava cantando il brano Just Like A Pill. I presenti hanno immortalato il momento in cui...

... quella deldi Roma dello scorso aprile: - Ouv3rture - Molotov - Bugia - Gigolò - Netflix - Re Mida - S!r! - Jefe - Porto Cervo - Chiagne - Zonda - Topboy - Gucci Ski Mask -- Sogni d'...Doppio svarione a Italia Loves Romagna , il (concitato)evento per le vittime dell' alluvione in Romagna di maggio andato in onda su Rai 1 da ...con occhi sbarrati e visibilmente nel...... dei ladri, degli squali, dell'ansia, dell'insonnia, degli attacchi di. Ho paura di un sacco ... E infine quello che non si riesce a esprimere a parole è passato per le note del...

Italia Loves Romagna: figuraccia per Elodie, omaggi all'Emilia-Romagna Libero Magazine

Quarantanovemila presenze, 50 canzoni live, oltre un milione e 800 mila euro raccolti. Questi i numeri di 'Italia loves Romagna', il ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...