Panetta torna a palazzo Koch | è lui il nuovo governatore della Banca d' Italia

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri, su propostapresidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiored', ha deliberato la nomina di Fabiodell'Istituto, a partire dall'1 novembre 2023, successivamente al termine naturale del mandato delIgnazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre. Fonti diChigi spiegano che "il relativo decreto di nomina sarà quindi sottoposto al PresidenteRepubblica, come previsto dalla procedura di nomina stabilita dall'articolo 19, comma 8,legge del 28 dicembre 2005, n. 262 e dallo Statutod'". Il ministro ...

Chi è FabioL'economista Fabioa palazzo Koch. Questa volta al vertice, sulla poltrona più prestigiosa. Quella di governatore. L' attuale membro dell'esecutivo della Bce prende ...Poi però pare chestesso abbia 'opposto il gran rifiuto'. Ma non certo per viltà, come ... Ora il suo nomea essere il più accreditato per la guida di Bankitalia, dopo un testa a testa con ...... quest'anno sialla formula in presenza completa degli invitati nei saloni di Palazzo Koch, ... Per il momento non è stato ascoltato né lui né l'altro componente italiano del board, Fabio, ...

L'attuale membro del Comitato esecutivo della Bce torna in Via Nazionale, dove era stato direttore generale. E succede a Visco in una linea di sostanziale continuità ...© ©Franco Cavassi / AGF - Fabio Panetta AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, ...