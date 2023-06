Pallanuoto | l’under 16 del Posillipo qualificata alle finali del campionato nazionale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude con un’altra vittoria per la formazione Under 16 rossoverde la semifinale di categoria che si è disputata alla Piscina Scandone di Napoli. La squadra, diretta da Mister Davide Truppa, dopo aver battuto ieri la Rari Nantes Savona con il punteggio di 19-0, e dopo essersi assicurata la prestigiosa qualificazione alla fase finale di categoria stamane superando il Pescara con il risultato di 20-7, ha chiuso il concentramento oggi superando il San Mauro 12-8 chiudendo a punteggio pieno in testa il girone. Miglior realizzatore dei rossoverdi Renzuto con tre reti. Il, classificato primo nel girone, si è così qualificatodelunder 16 raggiungendo un grande risultato, così come quello ottenuto pochi giorni fa anche dalla ...