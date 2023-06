PALINSESTI 2-8 LUGLIO 2023 | LA NUOVA SERIE DI RAI1 REVIVAL | UN AMORE IN FONDO AL MARE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 27 giugno 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 2 all’8. Il mese disi aprirà sucon le repliche de “Il Giovane Montalbano”. Il martedì invece debutta lathriller “: Un Cuore, Due Destini”. Canale 5 invece propone “Una Mamma all’Improvviso 2” in prima visione. Non mancheranno le consuete repliche (5 proposte in replica nelle sole due ammiraglie) che invaderanno pure Tv8. PALISESTI RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE 2-8ultimo aggiornamento: 26/06 D Scomparsa R D Coach Carter 1°Tv L Il Giovane Montalbano R L Temptation Island M: Un Cuore, Due Destini new M Una Mamma all’Improvviso 2 1°Tv M Uninal ...