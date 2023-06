Pagamenti Pos | in tabaccheria torna l' obbligatorietà del bancomat per sigarette | marche da bollo e non solo

Samsung Pay consente alle persone di effettuarepresso i terminali(Point of Sale) utilizzando i propri smartphone . In questo processo, l'app Samsung Pay invia i dati della tua carta di credito o di debito al terminaletramite ......per l'obbligo delin tabaccheria : l'agenzia delle Dogane è tornata sui suoi passi rispetto alla decisione precedente che esonerava i titolari di tabaccherie ad avere lo strumento per i......comenegli Apple Store sono inseriti in custodie speciali. L'anno scorso, con il lancio di Tap to Pay, alcuni Apple Store hanno iniziato a utilizzare questi iPhone per accettare...

L'Italia a misura di Pos: netto aumento per i pagamenti elettronici, nel 2025 "supereranno quelli in contanti" LA NOTIZIA

L'Agenzia delle Dogane ha annunciato che da domani decade l'esenzione per i tabaccai di accettare i pagamenti col POS.In data 26 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane introduce l'obbligo dei pagamenti elettronici per i tabaccai: il direttore Roberto Alesse sigilla la determinazione ...