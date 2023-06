Padre e figlia insospettabili in manette per serre di Cannabis in alta Irpinia | maxi sequestro di piantine Video

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Continuum Bellum”, l’operazione antidroga dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria lascia per qualche ora i Lattari. Costeggiando i Picentini lungo la dorsale nord orientale, prepara le tende nel territorio del comune di Lioni. La via della marijuana arriva fino ai pendii dell’, con le sue terre assolate e fertili. E’ lì che i carabinieri hanno scovato treartificiali al cui interno erano in coltivazione 453 piante diindica di 150 centimetri l’una. 49 sono già in fase di essiccazione, 800 i grammi di “erba” già pronti al confezionamento. Nellesei persone, come in un laboratorio in piena attività. Sono finite tutte ine ...