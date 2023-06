Roma, 27 giu. " "Il mioè per avviare al più presto la stagione dei rinnovi contrattuali, ci sto lavorando e spero ...ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo...Approfitto per garantire l'mio e di tutto governo sul tema contrattuale che rappresenta una priorità per il buon funzionamento della macchina statale" ha concluso. 27 giugno 2023... come ribadito con la Festa Azzurra di sabato a Novara, stiamo portiamo avanti con rinnovato slancio - aggiunge- Grazie a tutto il partito per il grandedi questo fine settimana e ...

Pa, Zangrillo: ''Mi impegno per avviare al più presto stagione contratti" Entilocali-online

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il mio impegno è per avviare al più presto la stagione dei rinnovi contrattuali, ci sto lavorando e spero presto di incontrare voi su questi temi”. E’ quanto ha affermato ...All'apparenza sembra un tema per addetti ai lavori, nella fattispecie burocrati e colletti bianchi. In realtà la strada intrapresa dall'Ue per definire un quadro comune di ...