Orrore nella busta dell’insalata presa al supermercato | cosa c’era dentro

Leggi su tvzap

(Di martedì 27 giugno 2023) Una donna ha pubblicato una severa denuncia sui social in merito ad unacomprata al. Quello che ha trovato, infatti, è veramente orribile. Il video pubblicato dalla donna su Twitter è diventato virale in poco tempo, ricevendo anche la risposta dell’azienda produttrice. (Continua…) Leggi anche: La pasta a base di insetti arriva in Italia: la troveremo nei supermercati e nei ristoranti Leggi anche:paga più ricca a dicembre 2022 per alcuni italiani: fino a 1000 euro in piùalÈ divenuta ormai un’abitudine comprare le busteal ...