Oroscopo Paolo Fox mercoledì 28 Giugno 2023 | Leone attendista

(Di martedì 27 giugno 2023) L’diFox per oggi,28Ariete L’amore ora più che mai chiama il passato; una persona sta influenzando la tua vita da tempo. Toro Sul lavoro è difficile mantenere la consueta imparzialità e diplomazia. L’amore tende al “nuovo”. Gemelli Sogni premonitori, guadagni extra, insperate occasioni. La Luna è più amica nel pomeriggio. Cancro Giornata piena di impegni. Sii prudente in ogni contatto interpersonale e nella professione.Tutto ti sarà riconosciuto, ma ci vuole ancora molta pazienza; novità in vista, ma troppe tensioni. Vergine Una nuova ondata di influssi energici bersaglia la tua costellazione portando idee e cambiamenti. Bilancia Arrivano soluzioni che sbloccano la situazione economica e fanno intravedere possibilità di ...