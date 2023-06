Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2023 | mercoledì indaffarato per Cancro | Pesci in difficoltà

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 27 giugno 2023) L'diFox del 28anticipa uninteressante, sotto il transito della Luna in Scorpione. Giunti nel cuore della settimana, alcune situazioni si faranno scalpitanti. C'è chi dovrà affrontare dellee chi si dovrà barcamenare fra mille impegni, vediamo le previsioni astrologiche diFox di28, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.28diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete evidenzia come l'amore abbia lo sguardo rivolto al passato in questa giornata. Le ...