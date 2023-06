“Ormai è nero totale” | le parole di Annalisa Minetti | che ha perso totalmente la vista

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 27 giugno 2023) L’ex velocista e cantanteè stata costretta a fare i conti con la perditadella, come ha dichiarato lei stessa. La notizia è stata accolta con grande commozione dai fan, che la seguono da anni. I suoi problemi dihanno iniziato a manifestarsi quando aveva solo 18 anni. Per tutti questi lunghi anniha dovuto combattere contro una malattia genetica degli occhi, la retinite pigmentosa, che pian piano l’ha portata alla cecità. Questo non l’ha però mai portata a perdere la gioia di vivere, che è da sempre con lei. “Un po’ rosico, che non posso più vedermi“, ha confessatodurante una intera La Verità. “Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non vedo più, ...