Orlandi-Gregori | Senato dice sì a Commissione inchiesta

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Via libera della PrimaAffari Costituzionali del, presieduta dalre Alberto Balboni (Fdi), all’istituzione dellaparlamentare disulla scomparsa di Emanuelae di Mirella. La maggioranza ha ritirato gli emendamenti che limitavano la durata delladied è stato approvato il testo votato all’unanimità alla Camera dei deputati. Testo che ora andrà in aula a Palazzo Madama per il via libera definitivo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Via libera unanime all'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae di Mirellada parte della commissione Affari Costituzionali del Senato. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ora passa in Aula del Senato per l'ok definitivo. La commissione ...Un appello perché il Senato dia il via libera all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae Mirella, le due ragazzine sparite a Roma ormai 40 anni fa. E' quello che arriva dai due legali delle famiglie, Nicodemo Gentile e Laura Sgrò in vista della seduta della I Commissione ...Un appello perché il Senato dia il via libera all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae Mirella, le due ragazzine sparite a Roma ormai 40 anni fa. E' quello che arriva dai due legali delle famiglie, Nicodemo Gentile e Laura Sgrò in vista della seduta della I Commissione ...

Orlandi-Gregori, appello legali famiglie: "Senato voti Commissione" Adnkronos

Laura Sgrò dopo il via libera da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato al disegno di legge che istituisce la commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ...Via libera unanime all'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato. (AN ...