(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Unperché ildia il via libera all’istituzione dellad’inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae Mirella, le due ragazzine sparite a Roma ormai 40 anni fa. E’ quello che arriva dai duedelle, Nicodemo Gentile e Laura Sgrò in vista della seduta della Idelche oggi tornerà a discutere ed eventualmente votare sul ddl per l’istituzione dellaparlamentare di inchiesta . “Le scomparse di Mirellae di Emanuela, sono due tragedie sociali, misteri d’Italia che meritano ormai trasparenza e verità, in ogni luogo, in ogni sede – afferma l’avvocato Nicodemo Gentile, legale ...

Orlandi-Gregori, appello legali famiglie: "Senato voti Commissione"

