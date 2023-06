(Di martedì 27 giugno 2023)al Serio. Chiedono un urgente piano di adeguamento dell’organico degli operatori di polizia che prestano servizio all’aeroporto dial Serio. Giovedì 29 giugno, dalle 10 alle 13, tutte le rappresentanze sindacali provincialipolizia di stato manifesteranno per denunciare le insuperabili criticità che gravano sull’apparato preposto alla sicurezza dell’aeroporto Caravaggio. “Esaurita la possibilità di ottenere risposte dalle istituzioni, rimaste inerti nonostante le molteplici sollecitazioni proposte, e registrata l’assoluta indifferenza del dipartimentopubblica sicurezza, che anche nei recenti piani di ripartizione delle risorse ha di fatto ignorato ladial Serio, le segreterie provinciali del Siulp, Sap, Siap, Fsp, Coisp e Silp Cgil che rappresentano ...

Centinaia di voli sono stati cancellati negli aeroporti milanesi di Linate, Malpensa eal Serio nella giornata di domenica 4 giugno . Il motivo Uno solo: lonazionale di 24 ore annunciato per lo scorso 19 maggio e successivamente rinviato a oggi. A incrociare le braccia è ...Loche riguarda il comparto voli durerà 24 ore (è quello annunciato per il 19 maggio e poi ... Milano Malpensa e Linate: ENAV, Rsa Cobas Lavoro Privato: dalle ore 13 alle ore 17; Bergamo...... ATITECH SPA, Usb Lavoro Privato:dalle ore 00.00 alle ore 23.59; - Milano Malpensa e Linate: ENAV, Rsa Cobas Lavoro Privato:dalle ore 13.00 alle ore 17.00; - Bergamoal Serio:...

Orio, sciopero della Polaria: “Personale sottodimensionato, presto il collasso del sistema controlli” BergamoNews.it

La mobilitazione indetta a livello nazionale dalle Cub e poi da Cgil e Usb su vettori e scali specifici. Fasce di garanzia 7-10 e 18-21. La protesta è per il rinnovo del contratto handiling, scaduto d ...Ancora una volta gli scioperi aerei sono protagonisti in Europa. Adesso è il turno dell’Italia, con lo sciopero nazionale del trasporto aereo in occasione di martedì 20 giugno. Uno sciopero che avrà ...