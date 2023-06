(Di martedì 27 giugno 2023) Per leiè undi? "No, per me no". E' la risposta data dal premier ungherese Viktorin un'intervista a. Argomentando la sua posizione,ha detto che ora siamo in ...

Per lei Putin è un criminale di guerra "No, per me no". E' la risposta data dal premier ungherese Viktorin un'intervista a. Argomentando la sua posizione,ha detto che ora siamo in guerra e "possiamo parlare di crimini di guerra dopo la guerra. Se si vuole un cessate il fuoco e poi ...Putin non è un criminale di guerra, l'Ucraina non è più sovrana . A dirlo al giornale tedescoè il primo ministro ungherese Viktor, in una intervista in cui ribadisce la sua posizione ben diversa dal resto degli altri paesi membri dell'Ue e liquida come "poco importante" la rivolta ...Lacita il Bunga Bunga Francia 'Silvio Berlusconi, luci e ombre del Cavaliere', il titolo di ... da Donald Trump a Viktor. E per questo, appunto, 'Berlusconi se ne va ma resta'. Nella ...

Orban a Bild, 'per me Putin non è un criminale di guerra' - Europa Agenzia ANSA

In vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, l'Ungheria si schiera contro nuovi finanziamenti all'Ucraina dopo essersi ...Per lei Putin è un criminale di guerra "No, per me no". E' la risposta data dal premier ungherese Viktor Orban in un'intervista a Bild. (ANSA) ...