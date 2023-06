Ora il buio è totale | il giorno più drammatico per Annalisa Minetti

(Di martedì 27 giugno 2023) Una vita scandita dai successi, quella di: la partecipazione a Miss Italia nel 1997, poi la vittoria nella sezione giovani e poi big del Festival di Sanremo l'anno successivo, si impose col brano Senza te o con te. Dunque la veste sportiva: nel 2012 il bronzo nei 1.500 metri alle Paralimpiadi di Londra, dunque gli Europei di atletica leggera paralimpica. E ancora, l'oro alla Maratone di Roma nel 2017. Una donna con una eccezionale forza d'animo,, colpita da una grave patologia che la ha provata della vista. E ora, larivela di aver perso completamente la vista. Il racconto in un'intervista alla Verità, in cui ha raccontato come la vista se ne sia andata via gradualmente, fino alin cui versa ora. "Un po' rosico, ...

Annalisa Minetti, il giorno più drammatico: "Ora il buio è totale" Liberoquotidiano.it

